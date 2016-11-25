ХІ съезд "Украинского объединения патриотов – УКРОП"

В пятницу, 25 ноября, в Киеве состоится ХІ съезд партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП»

В повестке дня съезда – утверждение состава Политического совета УКРОПа, избрание председателя и членов Комиссии партийного контроля и состав Ревизионной комиссии партии.

Эти органы будут формироваться в соответствии с новым Уставом УКРОПа, который был утвержден на IX съезде партии в сентябре. Кандидатов к Политической совета, Комиссии партийного контроля и Ревизионной комиссии партии выбирали рейтинговым голосованием во время конференций региональных партийных организаций.

Место проведения: НСК «Олимпийский», конференц-зал «Олимпийский дворик» (ул. Большая Васильковская, 55).

Начало съезда – 12.00.

Аккредитация журналистов – с 11.00.

Дополнительная информация и аккредитация: +38 (067) 650 84 84, press@ukrop.com.ua

Аккредитация обязательна и длится до 18.00 четверга, 24 ноября.