На новый потолок здания ООН ушло 14 миллионов евро

Руководство Организации Объединенных Наций (ООН) потратило на ремонт потолка в здании своей штаб-квартиры в Женеве 14 миллионов евро. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Times. Половина средств, которые были выделены на новый дизайн потолка, поступили из бюджета Испании.

Из 7 миллионов евро, которые правительство Испании потратило на потолок объединенных наций, 500 тысяч евро были взяты из испанского бюджета для оказания помощи Африке. Политические соперники премьер-министра Испании уже назвали это решение "аморальным".

Проводить ремонт потолка в здании ООН в Женеве был приглашен каталонский художник Микель Барсело - один из самых высокооплачиваемых в мире. Барсело описал свою работу как "грот", сталактиты которого символизируют всю "безграничность и многообразие точек зрения".

Генсек ООН Пан Ги Мун, король Испании Хуан Карлос (Juan Carlos) и королева София (Sofia), а также премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро представят творение Барсело публике в ближайшую неделю.