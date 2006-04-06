Свадьба Черновецкого назначена на субботу

27-летний сын Леонида Черновецкого Степан послезавтра женится. Об этом пишет газета "Сегодня". Время свадьбы и его место держат в секрете. Известно, что торжество будет происходить в украинском стиле. Горячительных напитков на столе не будет. Только - грузинское вино, которое привезут в Киев родственники матери жениха с ее родины.