Новая жизнь в Святошинском районе столицы от ЖК "Святобор"

Города, как и люди, нуждаются в обновлении. И в качестве драйверов их роста и развития чаще всего выступают инновационные жилые комплексы, вокруг которых концентрируется новая жизнь старых районов. В ЖК комфорт-класса «Святобор» компании «CityOneDevelopment» и «Инвест-Будресурс» удалось реализовать уникальный для Украины формат жилья – «Сити-комфорт», который распространяется не только на новое возведенное жилье, но и на всю окружающую инфраструктуру, значительно улучшая ее качество.

Одна из главных задач современной урбанистки – разработка концепции комфортного развития отдельных районов города. Но наши реалиии пока не так современны, как хотелось бы. Здесь в качестве примера можно привести пресловутые «спальные районы», в которых при наличии минимальной инфраструктуры в виде школ, детских садов и поликлиник отсутствует все остальное, и их жители вынуждены ежедневно выезжать в центр города, чтобы поработать или провести досуг.

ЖК «Святобор» ломает этот стереотип. Для этого создатели комплекса, праздничная церемония открытия которого состоялась 29 октября 2016 года, предлагают инновационный для украинского рынка формат жилья – «Сити-комфорт». Для него характерна оптимальная планировка квартир, современное техническое оснащение домов, оптимальная транспортная доступность, привлекательная придомовая территория, передовой ландшафтный дизайн и безопасность. То есть за сравнительно небольшие деньги жильцы приобретают жилье того же уровня комфорта, что и «бизнес-класс». Что постепенно формирует иной социальный ландшафт всего района.

Метраж квартир нового ЖК, в котором преобладают однокомнатные студио (29–48 м2) и двухкомнатные квартиры (52–64 м2), определяет и основную аудиторию потребителей – молодые люди и семьи с маленькими детьми, которые смогут зарядить район новой энергией. Для поддержания привычного для них образа жизни, в ЖК «Святобор» есть все необходимое. На первых этажах зданий разместятся магазины и аптеки, отделения банков и офисы, фитнес-студия и детская школа раннего развития, а значит, комплекс будет по-настоящему многофункциональным. На закрытой придомовой территории будут обустроены велодорожки, а также современные спортивные и детские площадки. «Мы приложили много усилий для максимального озеленения и благоустройства как территории комплекса, так и всего микрорайона, – отмечает Роман Хабин, директор компании «Инвест-Будресурс». – Наша важнейшая социальная задача – быть хорошим соседом для всех жителей района!» Вот почему команда застройщика позаботилась также о порядке на прилегающих дворах и территориях. С этой целью были отремонтированы спортивные площадки вокруг комплекса и высажены новые деревья.

Еще одна важная характеристика комплекса – его современные архитектурные решения и примененные современные строительные и инженерные технологии, а также качественные материалы полностью соответствуют жилью «бизнесc-класса». При этом данное экологически чистое и энергоэффективное жилье доступно по разумной цене. «Для рационального инвестора – это качественная квартира по демократичной цене, – подчеркивает Роман Хабин, директор компании «Инвест-Будресурс». – Известно, что недвижимость выгодно покупать перед вводом объекта в эксплуатацию. Например, сейчас на готовые квартиры в ЖК «Святобор» действует уникальная рассрочка, без процентов и ограничений во времени».

А, значит, пришло время купить новую квартиру в уникальном жилом комплексе, носящем имя лесного бога, вносящего в нашу жизнь гармонию и согласие!