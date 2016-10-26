Квартира в Турции – гарантированный доход круглый год!

Из года в год покупка жилья за границей становится все популярнее.

В последнее время украинцы стали чаще покупать недвижимость за границей.

Как отмечают эксперты, за 40 тысяч евро можно найти "работающую" недвижимость практически по всей Европе.

Плюсы Турции – это отличный теплый климат, одни из самых простых правил визового пребывания иностранцев, недвижимость у моря по вполне приемлемой стоимости.

Первое, на чем особенно заостряют внимание эксперты – это достаточно широкий ассортимент всевозможных предложений на рынке страны. Так, покупатель может остановить свой выбор на небольшой студии или апартаментах в центре большого города.

Более роскошной покупкой станет просторная вилла на побережье Средиземного или Черного моря. Для коммерческих целей можно приобрести небольшой или наоборот габаритный отель, пансион, магазин или любой другой приглянувшийся объект.

Не менее важно и соотношение цены и качества в области жилья. По сравнению с аналогичными объектами в других странах Европы, покупка недвижимости в Турции обойдется на порядок дешевле.

Покупка недвижимости в Турции – это выгодное краткосрочное вложение, окупаемость некоторых объектов при определенных обстоятельствах может достигать 10-30% в год.

В одной из ведущих агентств недвижимости Турции и застройщик «ARBAT HOMES» отмечают, что, если инвестора интересует долгосрочный проект, он может получить хорошую прибыль путем сдачи приобретенных квартир в аренду. Особым спросом пользуются объекты в центре города или недвижимость на море.

«ARBAT HOMES» – это команда профессионалов рынка недвижимости Турции, решающих жилищные вопросы своих клиентов с максимальной выгодой для них.

Компания владеет собственными инвестиционными проектами на территории Турции, обеспечивает индивидуальный подбор объектов недвижимости и сопровождение клиента на всех этапах.

«ARBAT HOMES» может организовать консультации с ведущими архитекторами и строителями региона, поделиться опытом, с помощью которого удастся избежать многих неудобств и получить полную информацию о ведении дел на территории Турции.

Покупка недвижимости в Турции – это высокодоходные вложения свободных денежных средств.

Среди объектов, предлагаемых компанией «ARBAT HOMES» встречаются земельные участки, новостройки и вторичное жилье в самых живописных уголках страны.

Среди них, непременно, найдется именно тот объект недвижимости, который не останется незамеченным даже для самых требовательных покупателей.

Вся представленная недвижимость в Турции, купить которую предлагают специалисты компании, может быть разделена на несколько ценовых категорий.

Поэтому фирма может быть одинаково полезна для инвесторов с ограниченным бюджетом и для клиентов, желающих совершить крупную сделку по покупке коммерческих зданий или элитной недвижимости.

«ARBAT HOMES» специализируется на продаже недвижимости на Средиземноморском побережье Турции (Аланья, Анталья, Мерсин, Стамбул).

Прибыль от сдачи недвижимости в аренду в Турции - гарантирована, доход в евро круглый год.

Содержание жилья обходится довольно дешево. Налог при покупке составляет 4% от стоимости, а ежегодный налог имеет низкую ставку – 0,2%.

Лояльное отношение государства к покупке жилья иностранными гражданами выражается и в упрощенной процедуре оформления недвижимости.

Защита инвестиций государством – важный фактор.

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