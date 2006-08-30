Черниговские археологи обнаружили захоронение знатного викинга

Черниговские археологи обнаружили вблизи села Шестовица (Черниговский район) камерное захоронение конунга викингов – начальника профессиональной дружины варяжских воинов, которые состояли на службе у киевских князей.

Об этом сообщил УНИАН заведующий кафедрой истории и археологии Украины Черниговского педагогического университета имени Т.Г.Шевченко Владимир КОВАЛЕНКО, отметив, что для черниговских ученых сезон археологических раскопок, которые проводились на протяжении лета в Батурине, вблизи с.Шестовица и на Замглайских болотах, был удачным и обозначен интересными находками.

Самым значительным открытием археологического сезона-2006 В.КОВАЛЕНКО считает найденное камерное захоронение конунга викингов (УНИАН: норвежские конунги и викинги служили при Киевском дворе во времена Киевской Руси. Даже первой любовью княжны Анны Ярославовны был викинг Филипп. Уже став королевой Франции, его имя дочь Ярослава Мудрого дала своему первенцу, рассказывает историк-писатель Антонин Латинский).

Как свидетельствуют находки, варяжский вождь был похоронен вместе с конем и рабыней. «Его высокий социальный статус подтверждают оружие и серебряные элементы одежды», - уточнил В.КОВАЛЕНКО.

По мнению В.КОВАЛЕНКО, найденное захоронение можно назвать открытием года в археологии, а в Шестовице таких находок не было с 20-х годов ХХ века, когда там проводил раскопки местный археолог Петр Смоличев. «Интересная находка, она уже вызвала резонанс в научных кругах», - отметил В.КОВАЛЕНКО.

Сейчас найденные материалы находятся на реставрации в Киеве, а затем будут переданы в Черниговский исторический музей имени В.Тарновского.