ГАИ будет выдавать школьникам ”права”

С 1 сентября свыше 9 тыс. сотрудников Государственной автоинспекции проведут в школах уроки по изучению правил дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

По его словам, эти действия ГАИ будут проходить в рамках традиционной ежегодной акции «Внимание! Дети на дороге!» и операции «Школьный автобус».

Кроме того, он отметил, что Госавтоинспекция совместно с Министерством образования и науки разрабатывает учебную программу, которая предусматривает преподавание в школах правил дорожного движения.

Готовя эту программу, стороны-участницы взяли «на вооружение» европейский опыт. В частности, планируется, что в процессе изучения правил дорожного движения и поведения на дорогах ученикам, в зависимости от возраста, будут выдаваться «права» пешехода, велосипедиста, водителя скутера, мотоцикла, а по окончании школы – удостоверение водителя автомобиля после прохождения соответствующего обучения.

По словам С.КОЛОМИЙЦА, настоящие документы будут иметь не столько юридическую силу, сколько будут нести в себе определенный моральный стимул.

Указанную программу, в случае ее успешной подготовки, планируется внедрить в учебный процесс со следующего учебного года.