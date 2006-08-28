Пожар в поезде ”Симферополь-Киев”
08:49, 28 августа 2006Разное
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Огнем поврежден пассажирский вагон
В Кировоградской области, на 25 км. пикета № 6 Одесской железной дороги вчера утром во время движения пассажирского поезда № 284 сообщением Симферополь-Киев в результате короткого замыкания в электрощите в последнем вагоне возник пожар.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, тремя отделениями Государственной пожарной охраны с привлечением двух пожарных поездов Одесской железной дороги пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет, во время пожара были эвакуированы 36 пассажиров. Огнем поврежден пассажирский вагон и 50 м контактной сети.
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