Пожар в поезде ”Симферополь-Киев”

В Кировоградской области, на 25 км. пикета № 6 Одесской железной дороги вчера утром во время движения пассажирского поезда № 284 сообщением Симферополь-Киев в результате короткого замыкания в электрощите в последнем вагоне возник пожар.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, тремя отделениями Государственной пожарной охраны с привлечением двух пожарных поездов Одесской железной дороги пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет, во время пожара были эвакуированы 36 пассажиров. Огнем поврежден пассажирский вагон и 50 м контактной сети.