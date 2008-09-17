Европе разонравилось рапсовое биотопливо

Европейские депутаты намерены ограничить роль биотоплива первого поколения (биодизель, биоэтанол) в программе развития возобновляемых энергоресурсов в пользу, в частности, ветряной, солнечной и водородной энергии, отмечают французские СМИ.

Производство биотоплива первого поколения в настоящее время составляет 15 миллионов тонн. Организация по экономическому развитию и сотрудничеству объявила этим летом, что экономическая целесообразность экологичного топлива будет сомнительной, если лишить его публичной поддержки, которой пользовались производители. Долгое время оно считалось менее вредным для окружающей среды, чем топливо, полученное из нефти. Теперь же ученые в этом сомневаются.

В дебатах по проблемам климата Комиссия по промышленности и энергетике при Европейском парламенте утвердила задачу к 2020 году повысить как минимум до 10% долю возобновляемых энергоресурсов в общем объеме потребляемого транспортными средствами топлива. Вслед за депутатами за подобное решение проголосовали представители 27 европейских стран-членов Совета Европы. Председательствующая в Совете Франция надеется на окончательное принятие "директивы" до конца года.

Европейский парламент обеспокоен высокими ценами биотоплива первого поколения, которое уже не считается безопасным для окружающей среды, депутаты также выражают сомнения в его экономической жизнеспособности. В настоящее время биотопливо составляет 3% от того, что попадает в топливные баки европейцев. Европарламент теперь высказывается за электромобили и биотопливо так называемого "второго поколения", получаемого из дерева, соломы (целлюлозное направление) и водорослей.

Европейские депутаты хотели бы установить промежуточную планку в 5% к 2015 году для возобновляемых энергоресурсов. Для многих европейских государств это представляется чересчур жестким требованием. Европейский парламент склоняется к планке в 4% к 2015 году и в 6% - к 2020 году.