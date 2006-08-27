В киевском зоопарке - День рождения жирафов

Сегодня в киевском зоопарке отмечают День рождения жирафов – Эйса, Бейса и Диджуса, - которым исполняется по три года.

Как передает корреспондент УНИАН, этому событию посвящены многочисленные конкурсы для детей и взрослых, которые проводятся сегодня в зоопарке.

Самым смелым посетителям предложат посмотреть на мир с высоты жирафов, попрыгав на батуте.

Среди других конкурсов – конкурс рисунка на асфальте, конкурс по написанию огромного письма каждому из именинников, а также конкурс подарков жирафам, сделанных своими руками.

В конце дня именинникам подарят торт.

Как сообщил УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью и внутренним коммуникациям компании «Киевстар» Руслан СКИБА, диаметр торта составляет 3 метра, высота – 2 метра, вес – 175 кг. Этот торт состоит из фруктов, овощей и цветов. «Огромный торт является главным сюрпризом сегодняшнего праздника», - сказал он, отметив, что всего за три года компания оказала помощь столичному зоопарку на общую сумму в 600 тыс. грн.