В аэропорт Донецка прибыла первая колонна грузовиков с обломками Ту-154

В аэропорт Донецка прибыла первая колонна грузовиков с обломками самолета Ту-154.

Как сообщает “5 канал”, в ближайшие часы спасатели планируют завершить поисковые работы на месте аварии, чтобы оттуда можно было вывезти турбины и хвостовую часть лайнера.

Анализировать их будут уже в России.

Как сказал начальник Главного управления МЧС в Донецкой области Леонид КАСТОРСКИЙ, “колонна направится в аэропорт Донецка, где будет подготовлена площадка. Там будут процедурно переданы фрагменты самолета. А российская сторона будет решать о их транспортировке”.

Пока еще не объявлено ни одной официальной версии относительно катастрофы Ту-154. В Генеральных прокуратурах Украины и России уголовные дела по факту падения самолета будут расследовать параллельно, передает “5 канал”. Сегодня в 21.30 должна начаться пресс-конференция руководителей межправительственной следственной комиссии.