Гаишник на Daewoo на встречной полосе врезался в грузовик: 4 погибших

В Запорожской области в результате столкновения легкового автомобиля, которым управлял сотрудник милиции, с грузовиком погибли четыре человека.

Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры Запорожской области, ДТП произошло сегодня, около 9 утра, на автодороге Одесса-Новоазовск.

«На 460 км автодороги Одесса-Новоазовск столкнулись Daewoo Matizz и грузовой автомобиль DАF. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что легковой автомобиль, за рулем которого находился сотрудник третьей роты дорожно-патрульной службы Управления ГАИ Запорожской области, выехал на встречную полосу», - сообщили в прокуратуре, отметив, что причины такого маневра пока установить не удалось.

В результате ДТП погибли четыре человека: три пассажира Daewoo Matizz, личности которых пока не установлены, и водитель, который в момент происшествия находился не на службе. Водитель грузовика, принадлежащего частной компании, зарегистрированной в Молдове, не пострадал.