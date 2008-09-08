В Киевской области сгорело 189 тонн пшеницы

В Мироновском районе Киевской области сгорело 189 тонн пшеницы и 150 т рапса нынешнего урожая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, около 16:00 7 сентября в селе Пустовиты Мироновского района Киевской области, на территории ООО „Пустовиты”, из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица в приспособленном помещении для хранения зерновых культур возник пожар. В результате огнем уничтожено 189 тонн пшеницы и 150 т рапса нынешнего урожая. В 18:00 двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.