Интерпол празднует юбилей

85-летний юбилей празднует одна из самых известных правоохранительных организаций мира - Интерпол.

Ее предшественницей была Международная комиссия криминальной полиции. Ее образовали в 1923 году на конгрессе в Вене. Организация существовала до 1938 года. А после войны - возобновила работу, уже под новым названием Интерпол. Штаб-квартира организации находится в Вене. Основные задания организации, которая имеет представительства в 180-ти странах, - это координация работы правоохранителей. Прежде всего для борьбы с преступностью несовершеннолетних, контрабандой, наркотиками, фальшивомонетчиками и терроризмом. Украина вступила в Интерпол как часть СССР в 1990 году. А через два года - уже как отдельное государство. В 1993-ом году было создано украинское бюро Интерпола.

5 канал