На Обуховской трассе Toyota Avensis сбила милиционера (фото)

Вчера на старой Обуховской трассе, на подъезде к Киеву, Toyota Avensis сбила сотрудника правоохранительных органов.

Как удалось выяснить мотострингеру «Другої Смуги» у сотрудников ГАИ, автомобиль Toyota Avensis на бешеной скорости двигался по трассе в направлении г. Киева. По «зебре» заканчивал переходить дорогу одетый «по форме» сотрудник правоохранительных органов. Почему водитель Toyota не заметил мужчину, ведь он уже успел перейти половину проезжей части, неизвестно. Однако на пешеходном переходе Avensis сбил пешехода, провез на своем капоте еще около 50 м и лишь потом остановился.

От удара с пешехода слетела обувь, фуражка и сумка. Его в очень тяжелом состоянии увезла карета скорой помощи. Водитель Toyota задержан сотрудниками милиции для выяснения обстоятельств.