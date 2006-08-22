Завтра в Донецк прибудет самолет с родственниками погибших

Из аэропорта "Пулково" (Санкт-Петербург) в Донецк 23 августа в 12:00 (время московское) вылетит самолет с родственниками погибших в катастрофе Ту-154 для опознания. Об этом агентству РосБизнесКонсалтинг сообщил начальник управления МЧС по Санкт-Петербургу Леонид Лебедев.

Как сообщал УНИАН, руководством Донецкой области создан оперативный рабочий штаб по оказанию помощи родственникам погибших в авиакатастрофе Ту-154.

Телефоны: (062) 334-28-22, 334-31-95, 334-21-31.