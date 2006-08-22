Cамый пожилой человек на планете отпраздновал 115-летие (фото)

Пуэрториканец Эмилиано Меркадо дель Торо, самый пожилой человек на планете по версии Книги рекордов Гиннеса, отпраздновал в понедельник свой 115-й день рождения. Он живет в прибрежном городке Исабела на северо-западе Пуэрто-Рико вместе со своей племянницей. День рождения почтенный старец отпраздновал на площади, куда его доставила карета скорой помощи. Поздравить Меркадо пришли многочисленные родственники и друзья, среди которых был и мэр Исабелы.

"Я счастлив, - сказал именинник. - Я никогда не думал, что проживу так долго".

Редколлегия Книги рекордов Гиннеса в прошлом году признала Эмилиано Меркадо дель Торо самым пожилым жителем Земли. Он был мальчиком, когда США отобрали Пуэрто-Рико у Испании во время войны 1898 года. В 1918 году, когда уже заканчивалась Первая мировая война, Меркадо был призван в армию США. Всю жизнь он работал на сахарных заводах и плантациях, сообщает ИТАР-ТАСС.

Меркадо плохо слышит, и уже четыре года как потерял зрение. Передвигается он в инвалидной коляске. Отвечая на вопрос о секрете своего долголетия, Меркадо подчеркнул, что употреблял только здоровую пищу и не пробовал спиртного. "Я никогда не отравлял организм алкоголем", - сказал он.

Мэр Исабелы Чарли Дельгадо на дне рождения сообщил, что один из домов для престарелых будет носить имя Меркадо. "Мы назовем его в честь человека, который питался только здоровой пищей, почти не имел вредных привычек и прославил остров на весь мир", - сказал мэр. У Меркадо была одна вредная привычка: он курил в течение 76 лет и бросил только когда ему исполнилось 90 лет.

До Меркадо еще одна жительница Пуэрто-Рико была признана самым пожилым человеком на Земле. Рамона Тринидад Иглесиас Джордан скончалась в мае 2004 года, когда ей было 114 лет.

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