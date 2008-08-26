ДТП в Запорожской области - пострадали девять человек
12:37, 26 августа 2008Разное
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ВАЗ не разминулся с Cheri Amulet
Во время дорожно-транспортного происшществия в Запорожской области травмированы девять человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, 25 августа в 19.20 на 37-ом км автодороги Запорожье - Мариуполь водитель автомобиля "ВАЗ-21043", двигаясь в направлении Запорожья, во время выполнения поворота налево, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем "Cheri Amulet", который двигался во встречном направлении.
В результате аварии оба водителя, двое пассажиров автомобиля "Cheri" и пятеро пассажиров автомобиля "ВАЗ" получили телесные повреждения.
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