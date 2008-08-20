Президентские выборы: распродажа иллюзий

Предстоящую президентскую кампанию уже называют самой ожесточенной в новейшей истории Украины. Есть достаточно оснований полагать, что даже за урезанные политической реформой полномочия главы государства развернется ожесточенная борьба. По крайней мере, общий политический фон и интенсивность действий основных политических игроков говорят сами за себя.

Возможно, главный признак будущего всплеска политической напряженности – отсутствие согласованной властной позиции. Уже понятно, что и действующий глава государства, и премьер-министр примут непосредственное участие в президентской кампании. Тезис о возможном едином кандидате от демократических сил рассчитан на немногих наивных, полагающих, что идеология Майдана остается актуальной и 4 года спустя. Главными ее разрушителями и стали, каждый в своем формате, вожди Оранжевой революции. В прикладном понимании отсутствие единой идеологии государственной политики не только приведет к ожесточенной борьбе за влияние на правительство и глав местных государственных администраций. Куда опаснее тот факт, что развитие страны, уже фактически остановившееся, может перейти в состояние стагнации.

Оппозиции в этой ситуации только и остается, что набирать очки. И хотя подстегиваемому стремлением взять реванш Виктору Януковичу, по всей видимости, предстоит решительная схватка за симпатии Москвы с Юлией Тимошенко, он чудесным образом остается на вершине социологических опросов. Если учесть, что Виктор Федорович не балует избирателей резонансными политическими инициативами, предпочитая не выходить за пределы собственного электорального поля, напрашивается вывод: страна так и не сумела залечить раны, нанесенные предыдущей президентской кампанией.

Не исключено, что будущие участники президентской гонки предпримут попытку за пять минут до старта изменить правила игры, припомнив старую английскую поговорку: «Если правила игры не дают выигрывать, джентльмены меняют правила». О стремлении БЮТ и Партии регионов найти политический компромисс в создании парламентской республики сказано уже немало. Теперь слово за Президентом, у которого остается последний довод: инициировать отмену Конституционным Судом положений политической реформы. Шансов на успех предприятия немного, но пространство для маневра у главы государства небольшое. Победитель президентской гонки получит неплохие основания для инициирования пересмотра объема президентских полномочий.

По меньшей мере, наивно рассчитывать, что в сентябре Верховная Рада заработает нормально. Хотя ее спикер Арсений Яценюк, в отличие от своих предшественников, обладает возможностью не принимать участия в президентской гонке, законодательному органу не суждено стать оплотом стабильности. Досрочный старт президентской кампании заставит основных игроков прямо или опосредованно использовать парламентскую трибуну в собственных интересах.

Интересно, кому из будущих кандидатов в президенты удастся завоевать симпатии среднего класса. «Гвардия Майдана» осталась в равной степени непобежденной и обделенной вниманием сильных мира сего. Наиболее активная прослойка украинского общества за последние годы практически не увеличилась, не приобрела, вопреки заверениям власть имущих, дополнительное влияние. Зато ее представители на собственном примере смогли убедиться, что любая, даже приведенная с ее помощью к власти политическая сила стремится использовать средний класс в собственных интересах. Единственным выходом видится выдвижение собственного кандидата в Президенты, который станет реальным представителем третьей силы.

Разброд и шатание наблюдается в рядах украинских олигархов. Многие из них увеличили за последние годы капитализацию собственных состояний, потому будут чрезвычайно осторожны. Независимо от формальной политической прописки генералы украинского бизнеса будут чрезвычайно осторожно рассматривать предложения стать генеральным спонсором президентской кампании, даже если речь будет идти о явных фаворитах.

Важной особенностью предстоящей избирательной кампании станет необходимость кандидатов позиционироваться относительно болезненных для страны вопросов, которые удалось «вынести за скобки» во время кампании 2004 года. Вполне очевидным выглядит тот факт, что в кандидатских программах основных претендентов на победу будет обозначено отношение к вступлению Украины в НАТО, даны обещания относительно отношений с Россией и перспектив европейской интеграции нашей страны. События на Кавказе могут сделать отношения в треугольнике Украина – Россия – НАТО одной из ключевых тем избирательной кампании. И как бы ни пытались фавориты гонки отмолчаться сегодня, им придется определиться. Судя по последним тенденциям, на повестке дня будут и церковные вопросы. В контексте властного противостояния, продолжающегося после вступления в силу политической реформы, от кандидатов потребуется определенность относительно перспектив создания поместной церкви. Очень любопытно, какие ответы на поставленные вопросы выберет Юлия Тимошенко, до последнего времени умело увиливающая от необходимости определяться по ключевым вопросам общественно-политического развития.

Президентская кампания в Украине припадает на середину каденции Дмитрия Медведева и начальный период президентства нового главы Соединенных Штатов. Независимо от того, кто станет новым хозяином Белого дома, в украинских выборах внимательные наблюдатели охотно обнаружат и «руку Москвы», и «руку Вашингтона». Стоит только заметить, что ни одна мировая сила не способна обеспечить демократический выбор украинцев, если они сами не захотят его осуществить.

Безусловно, актуальным в предстоящей избирательной кампании станет и фактор экономических преобразований. Рекордный урожай зерновых, ожидающийся в нынешнем году, в следующем будет забыт, а вот тенденция повышения цен на продовольствие и энергетические ресурсы, по всей видимости, сохранится. Повысилась и вероятность «газового шока» с 1 января 2009 года – слишком эффективен этот инструмент влияния, чтобы связка Кремль – Газпром отказалась от его использования. Украина продолжает испытывать потребность в определении собственного места в мировой экономике. Но претендентам на победу в президентской гонке будет не до того, им предстоит устроить гонку обещаний, ведь на выборах не воспринимается суровая правда жизни. Это и позволяет сделать последний вывод: кандидаты в президенты выступят в роли продавцов иллюзий, которых мало волнует их воплощение в реальной жизни.

Евгений Магда