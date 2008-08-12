В Цхинвали введен комендантский час, но жители об этом не знают

Президент непризнанной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты принял решение ввести в Цхинвали комендантский час.

Комендантский час вступил в силу с 19.00 вторника.

Официальных комментариев на эту тему из руководства Южной Осетии пока никто не делал.

По наблюдению корреспондента РИА Новости, жители Цхинвали о введении комендантского часа пока не знают, поскольку на улице можно встретить довольно много людей, которые беспрепятственно передвигаются.

Никаких специальных постов на дорогах пока нет.