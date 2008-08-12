В Цхинвали введен комендантский час, но жители об этом не знают
20:00, 12 августа 2008Разное
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Президент непризнанной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты принял решение ввести в Цхинвали комендантский час.
Комендантский час вступил в силу с 19.00 вторника.
Официальных комментариев на эту тему из руководства Южной Осетии пока никто не делал.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, жители Цхинвали о введении комендантского часа пока не знают, поскольку на улице можно встретить довольно много людей, которые беспрепятственно передвигаются.
Никаких специальных постов на дорогах пока нет.
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