В Молдавии снижены цены на бензин и дизтопливо

В Молдавии с сегодняшнего дня снижены цены на бензин и дизельное топливо в связи с уменьшением стоимости нефтепродуктов на мировом рынке.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу представители компаний - импортеров нефтепродуктов в Молдавию, в частности, цены на бензин в сети автозаправочных станций (АЗС) республики в зависимости от качества топлива уменьшились примерно на 60-70 банов (6,2 цента), или примерно на 4-5%, а на дизтопливо - на 15 банов (1,5 цента) за один литр, или на 1%.

Планируется, что в случае продолжения тенденции снижения цен на нефтепродукты через 2-3 недели в Молдавии произойдет очередное уменьшение цен на бензин и дизтопливо. Оно состоится после завершения реализации нынешних остатков горюче-смазочных материалов (ГСМ) на складах.