От кого будет защищаться Жвания в европейских парламентах?

Мнение

Народный депутат Украины Давид Важаевич будет защищаться в парламентах европейских стран. Пылкий разоблачитель обратился с письмамив парламенты ряда стран Европы с просьбой предоставить возможность выступить по поводу его политического преследования в Украине. Вот как! Витязь в тигровой шкуре решил поездить с политическим туром повыступать о нарушении его прав в законодательных органах европейских стран. Смысл? - Пиар. Парламенты не будут принимать никаких решений в поддержку Жвании, но зато Давид Важаевич разомнется, разогреется. А то почитатели его пиар-таланта стали засыпать, никто не исчезает, никто ни в кого не плюет, в морду не бьет.

Я не поленилась, набрала номер телефона аналитика-международника брюссельской газеты. Рассказала, кто к ним едет, и спросила, что будет. «Ничего не будет, - услышала в ответ, - Будет странно, если его туда вообще пустят. Он же не Вацлав Гавел, не Лех Валенса. К слову, популярность Ющенко в Европе несоизмеримо выше, чем самого Жвании». В парламентах европейских государств может выступать, кто угодно, но чаще всего это или первые лица, или научные специалисты, общественные деятели, занятые актуальной проблемой. Жвания - ни то, ни другое.

Любопытно, кто подсказал Давиду Важаевичу такую идею? Кто? Может быть, это русские друзья? Ведь почему-то не вылазит он с российских телеканалов. К слову, Давид Важаевич решил привлечь для своей защиты адвокатов европейских компаний. А мог бы и российских... Ведь куда бегут люди, подозреваемые в отравлении Виктора Ющенко? Все подельники в одной рукавичке, теплой, хоть и северной. Им так хорошо будет, они ведь единомышленники, они все точно знают, что панкреатит лечат кортизоном.

Но вернемся к Европе… От кого будет защищаться Давид Важаевич? Кто ему мешает? Что-то не так с Бринкфордом? Кто-то покусился на активы крупнейшего украинского налогоплательщика? («Народная Самоборона» вроде не жалуется). Или покусился? Неужто? Почему не знаем? Думаю, что с бизнесом у него все в порядке, ведь не зря же он на Майдане стоял. Скорее всего, Давид Важаевич страшно боится, что его забудут. Ему очень хочется стать национальным героем, ну хотя бы до выборов продержаться. А имиджевые утраты страны, гражданство которой он так кристально честно получил, его не волнуют. Что там? - Сегодня одно, завтра – другое...

Марина Лаптева