От кого будет защищаться Жвания в европейских парламентах?
"Будет странно, если его туда вообще пустят. Он же не Вацлав Гавел, не Лех Валенса..." Любопытно, кто подсказал Давиду Важаевичу такую идею?..
Мнение
Народный депутат Украины Давид Важаевич будет защищаться в парламентах европейских стран. Пылкий разоблачитель обратился с письмамив парламенты ряда стран Европы с просьбой предоставить возможность выступить по поводу его политического преследования в Украине. Вот как! Витязь в тигровой шкуре решил поездить с политическим туром повыступать о нарушении его прав в законодательных органах европейских стран. Смысл? - Пиар. Парламенты не будут принимать никаких решений в поддержку Жвании, но зато Давид Важаевич разомнется, разогреется. А то почитатели его пиар-таланта стали засыпать, никто не исчезает, никто ни в кого не плюет, в морду не бьет.
Я не поленилась, набрала номер телефона аналитика-международника брюссельской газеты. Рассказала, кто к ним едет, и спросила, что будет. «Ничего не будет, - услышала в ответ, - Будет странно, если его туда вообще пустят. Он же не Вацлав Гавел, не Лех Валенса. К слову, популярность Ющенко в Европе несоизмеримо выше, чем самого Жвании». В парламентах европейских государств может выступать, кто угодно, но чаще всего это или первые лица, или научные специалисты, общественные деятели, занятые актуальной проблемой. Жвания - ни то, ни другое.
Любопытно, кто подсказал Давиду Важаевичу такую идею? Кто? Может быть, это русские друзья? Ведь почему-то не вылазит он с российских телеканалов. К слову, Давид Важаевич решил привлечь для своей защиты адвокатов европейских компаний. А мог бы и российских... Ведь куда бегут люди, подозреваемые в отравлении Виктора Ющенко? Все подельники в одной рукавичке, теплой, хоть и северной. Им так хорошо будет, они ведь единомышленники, они все точно знают, что панкреатит лечат кортизоном.
Но вернемся к Европе… От кого будет защищаться Давид Важаевич? Кто ему мешает? Что-то не так с Бринкфордом? Кто-то покусился на активы крупнейшего украинского налогоплательщика? («Народная Самоборона» вроде не жалуется). Или покусился? Неужто? Почему не знаем? Думаю, что с бизнесом у него все в порядке, ведь не зря же он на Майдане стоял. Скорее всего, Давид Важаевич страшно боится, что его забудут. Ему очень хочется стать национальным героем, ну хотя бы до выборов продержаться. А имиджевые утраты страны, гражданство которой он так кристально честно получил, его не волнуют. Что там? - Сегодня одно, завтра – другое...
Марина Лаптева