В Крыму погиб аквалангист

В Черноморском районе Крыма погиб мужчина, который совершал погружение под воду с аквалангом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел в районе Большого Атлеша.

Мужчина 1969 года рождения приехал на отдых из Евпатории вместе с женой.

«Мужчина вместе с инструктором пошел погружаться в воду с аквалангом и погиб», - говорится в сообщении МЧС. Оказание первой медицинской помощи не принесло результатов. Тело было передано оперативно-следственной группе милиции. Причина смерти устанавливается.

Как выяснилось, место, где проводилось погружение, не приспособлено для купания (дикий скалистый берег), ближайший спасательный пост находится в 1,5 км.