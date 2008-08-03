Настоящий "лежачий полицейский" должен быть резиновым

В Виннице начали демонтировать асфальтовых «лежачих полицейских», которые будут заменены на резиновые, изготовленные по европейским стандартам.

Как сообщили УНИАН в управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, до начала учебного года около 50 таких дорожных конструкций появятся, в первую очередь, возле учреждений образования, а между ними установят пластиковую «зебру».

В целом на приобретение и установку полукилометрового полотна «лежачих полицейских» из городского бюджета выделены 485 тыс. грн.

«У новых резиновых «лежачих полицейских» есть светоотражатели, поэтому водители смогут видеть их издалека», - отмечается в сообщении.

В Виннице 365,5 км дорог, из которых 176,5 км, - с асфальтобетонным покрытием, остальные - с щебенным.