8-летнему внуку Пугачевой подарили остров за 2 млн $

Младший внук российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой Дэни Байсаров оказался в центре внимания прессы. Пока старший сын Кристины Орбакайте Никита принимает в подарки от отца Владимира Преснякова-младшего скейтборды, его брат, 8-летний Дэни Байсаров, уже стал настоящим миллионером.

В день рождения сына отец Дэни - Руслан Байсаров - подарил ему остров площадью 6 гектаров, примерная стоимость которого около двух миллионов долларов, пишет "Комсомольская правда".

Издание гадает, где может находиться этот остров. За эти деньги сегодня можно с легкостью приобрести кусочек суши, например, в Карибском бассейне. Близ Гондураса острова подобного размера оцениваются от 1,5 млн до 20 млн долларов. Все зависит от того, какие сооружения тут построены. Неплохой популярностью пользуются клочки земли в Средиземном море. Цены примерно такие же, и каждый год, по оценкам экспертов, россияне выкупают по 2 - 4 острова.

"Дэни еще маленький. Руслан, наверное, подарил сыну игру "Остров сокровищ!" - осторожно прокомментировала Кристина Орбакайте.

Байсаров вообще славится шикарными презентами. Несколько лет назад бизнесмен подарил своей бывшей теще Алле Пугачевой квартиру в Филипповском переулке. А в этом году оплатил празднование дня рождения певицы в ресторане "Метрополь", напоминает газета.

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