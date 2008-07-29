Черноморский флот России пополнился новым кораблем (фото)

Боевой состав Черноморского флота России пополнился новым кораблем.

Как сообщили УНИАН в Службе информации и общественных связей ЧФ, новый корабль – морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» – прибыл в Новороссийскую военно-морскую базу.

В Минобороны России подчеркивают, что это принципиально новый и пока единственный представитель тральщиков, оснащенный системой поиска мин пятого поколения.

Корабль построен на Средне-Невском судостроительном заводе по проекту, разработанному Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз».

Как также отмечают в российском Минобороны, изначально корабль «Вице-адмирал Захарьин» планировалось передать Северному флоту, но впоследствии было решено вооружить этим кораблем Новороссийскую ВМБ.