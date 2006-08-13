Ахметов рассказал, где именно он собирается приобрести ряд гостиниц

Президент компании “Систем кэпитал менеджмент” Ринат АХМЕТОВ опровергает слухи о намерениях СКМ приобрести ряд гостиниц в Харькове и Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в ходе торжеств, посвященных 70-летию футбольного клуба «Шахтер».

«Я прочитал там - Харьков, Одесса. Это неправда. На эту минуту таких планов нет», - сказал Р.АХМЕТОВ, отметив при этом, что компания уже приобрела или намеревается приобрести отели в Киеве.

Вместе с тем, отвечая на вопрос по поводу его причастности к владению активами отельной сети «Rіхоs», Р.АХМЕТОВ отметил: «Я не имею к этому никакого отношения и никогда не имел. Возьмите, посмотрите структуру СКМ, там написано какими активами владеет АХМЕТОВ».

31 июля газета «Дело» написала, что «Р.АХМЕТОВ построит в Украине три новых 5-звездочных отеля». По данным газеты, турецкая гостиничная сеть Rіхоs, которая принадлежит бизнесмену, начала вести переговоры о строительстве отелей в Киеве, Харькове и Одессе.

Справка УНИАН. ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (г.Донецк) - создана в 2000 г., является крупнейшей управляющей компанией Украины, владеет и управляет активами в металлургической, машиностроительной, энергетической, угольной, телекоммуникационной, банковской, страховой, медиа и других отраслях и сферах экономики. В настоящее время СКМ владеет контрольными пакетами акций более 90 предприятий (включая опосредованное владение).

90% акций донецкого ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент" принадлежит Р.АХМЕТОВУ.