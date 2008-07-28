У Черновецкого дали зеленый свет грузовикам

Киевские власти разрешили большегрузным автомобилям, которые осуществляют международные рейсы, заезжать в город с 10.00 до 17.00.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 25 июля с.г., подписанном исполняющим обязанности председателя КГГА Денисом БАССОМ. Текст документа размещен на официальном портале столичной власти.

В распоряжении отмечается, что заезд грузового транспорта общей массой более 4,5 тонн в пределы города с 07.00 до 20.00 запрещен, кроме автомобилей, которые осуществляют перевозку грузов в международном сообщении.

“Заезд в пределы города Киева автомобилей, которые осуществляют перевозку грузов в международном сообщении, разрешить с 10.00 до 17.00 при наличии у водителей международной товарно-транспортной накладной “CMR” или книжки международных дорожных перевозок (МДП) и оборудования автопоездов знаком “TIR”, - говорится в документе.

Движение транзитного грузового транспорта разрешено с 20.00 до 07.00 только по просп.Бажана, Столичному шоссе, ул.Академика Заболотного, Одесской площади, Кольцевой дороге, проспекту Академика Палладина, площади Гостомельской, ул.Городской, Гостомельскому шоссе, Новой дороге (Киевского городского полукольца), Минскому просп., площади Т.Шевченко, ул.Полярной, ул.Богатырской, Тульской площади, Московскому просп., просп.Ватутина, площади Керченской, ул.Братиславской, Броварскому просп.

Согласно принятому решению, запрещен заезд грузовых транспортных средств с массой свыше 4,5 тонн в центральную часть столицы, ограниченную пл.Победы, Воздухофлотским путепроводом, ул.Чорновила, ул.Глубочицкой, ул.Верхний (Нижний) Вал, ул.Набережно-Крещатицкой, Набережным шоссе, бульв.Дружбы народов, пл.Лыбидской, ул.Горького, ул.Саксаганского, пл.Победы.

В то же время в центр разрешен заезд грузовиков со скоропортящимися продуктами с 20.00 до 07.00. В безотлагательных случаях для заезда грузовых автомобилей в центральную часть Киева (но в границе столицы) до утверждения тарифов на услуги по выдаче пропусков действует порядок выдачи соответствующих пропусков, утвержденный приказом Главного управления транспорта от 10 января 2007 г.

Остается также запрещенным въезд грузовиков общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн на отдельные улицы города при температуре воздуха свыше 27 градусов по Цельсию.

В свою очередь КП “Киевдорсервис” определено заказчиком разработки и согласования Схемы маршрутного ориентирования и Схемы запрещения движения грузового транспорта в период, когда температура воздуха больше +28°С. До 15 августа должны быть установлены соответствующие дорожные знаки регулирования движением в Киеве.

Согласно распоряжению, КГГА создана специальная комиссия для оперативного рассмотрения вопросов заезда грузового транспорта массой свыше 4,5 тонн в пределы города с 07.00 до 20.00.

Как сообщал УНИАН, предыдущим своим распоряжением КГГА с 1 мая запретила въезд в Киев грузового транспорта общей массой свыше 4,5 тонн с 7.00 до 20.00. Однако срок решения о запрете на въезд грузовиков в Киев был перенесен на месяц и введен в действие с 1 июня 2008 г.

8 июля около 500-600 членов Ассоциации международных перевозчиков пикетировали здание Киевской городской государственной администрации в связи с запретом на въезд большегрузных автомобилей в Киев. Позже в комментарии УНИАН член забастовочного комитета АсМАП Валерий ЧЕРНЕНКО сообщил, что представители ассоциации обратятся с иском к КГГА из-за ограничения на въезд грузовиков в Киев.