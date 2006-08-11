Захоронение расстрелянных НКВД польских офицеров (фото)

С прошлого года группа польских экспертов исследует братские могилы вблизи Киева, где похоронены жертвы ГПУ-НКВД. Их поиски увенчались успехом в с. Быковня под Киевом. Найдено около 60 скелетов. Почти на всех черепах в затылочной части видны пулевые отверстия, а найденные патронные гильзы указывают на советское оружие. По оценкам экспертов, эти останки принадлежат тем офицерам, которые числятся среди 3500 пропавших без вести, а затем, согласно с официальным документами НКВД, числившихся в лагерях и тюрьмах на территории Украинской ССР.

Доктор Торунского университета (Польша) Анджей Флерковский

Фото Сергея Светлицкого