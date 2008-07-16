Агентство S&P извинилось перед украинским правительством. Лучше поздно, чем никогда?

В первых же фразах пятничного выступления с трибуны Верховной Рады регионала Николая Азарова, которым он, как мог, линчевал правительство Юлии Тимошенко перед голосованием по ее отставке, прозвучала констатация ужасающей экономической действительности в Украине. «Однако в прошлом остались поощрительные оценки международного инвестиционного общества, предрекавшего Украине в 2004 году роль восточно-европейского тигра. Сегодня рейтинг агентства оставляет Украине все более-более скептические оценки, а индекс риска вложений в украинскую экономику, известный всей экономической общественности, спред по ценным бумагам, достиг исторического максимума, он хуже сейчас, чем во время финансовой паники конца 2004 года», - вот так выразился бывший первый вице-премьер, руководивший экономическим блоком правительства (взято из стенограммы на сайте Верховной Рады).

Трудно сказать, осознавал ли сам Азаров, насколько туманны озвучиваемые им тезисы, но то, что никто из присутствующих на тот момент в зале украинского парламента практически ничего из услышанного не понял (включая смешной пассаж про украинского экономического «тигра» в 2004 году) – уж наверняка. «Кроме меня никто внимательно доклад не слушал. Я честно – от первой до последней буквы – честно прослушала доклад и могу сказать: не поняла ничего!», - так отозвалась о качестве речи Николая Азарова выступавшая после него Юлия Тимошенко, и, судя по вышеприведенной цитате депутата из Партии регионов, она не сильно преувеличила.

Впрочем, эта реплика главы правительства касалась не только вышеприведенного высказывания Азарова, а всего его выступления. Но ведь что-то же парламентарий имел в виду, рассказывая в начале своего монолога про оценки какого-то международного инвестиционного общества? Про какие такие скептические рейтинги, и каких таких агентств мог говорить Николай Янович?

Да уж наверняка про рейтинговое агентство Standard & Poor’s, которое 12 июня этого года хотя и подтвердило краткосрочные рейтинги Украины на уровне В по обязательствам в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг страны uaAA по национальной шкале, но снизило долгосрочный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с уровня ВВ- до уровня В+ и долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте с уровня ВВ до уровня ВВ-.

И, что примечательно, среди причин снижения рейтингов S&P назвало недостаточные меры по борьбе с инфляцией, в то время как в Украине в мае имело место существенное сокращение темпов роста потребительских цен (майская инфляция – 1,3%), и правительство объявило о хороших инфляционных перспективах на июнь (реально инфляция снизилась в прошлом месяце до 0,8%). Причем, данное сообщение об ухудшении рейтинга было оглашено непосредственно перед выпуском украинских еврооблигаций на $500 млн., размещение которых должно было закончиться до конца июня.

Конечно же, Николай Азаров, готовя текст своего выступления, наверняка прекрасно помнил, насколько неприятным сюрпризом для украинского правительства стало данное известие рейтингового агентства, и как резко отреагировала на него Юлия Тимошенко. «Все это достаточно условные и субъективные вещи… Это не единственное рейтинговое агентство в мире», - заявила она тогда по данному поводу, подчеркнув при этом, что результаты разных компаний очень часто существенно отличаются.

УНИАН ранее рассказывалподробно обо всех этих событиях, а также о самом агентстве Standard & Poor’s и о причинах, позволяющих нынешнему правительству сомневаться в объективности его оценок в свой адрес. Напомним, в апреле 2007 года, когда Виктором Ющенко было принято решение о роспуске Верховной Рады, данная международная компания пересмотрела прогноз рейтинга Украины со «стабильного» на «негативный». И тогда аналитики S&P высказали предположение, что в случае проведения в Украине досрочных выборов вряд ли будет сформировано правительство, ориентированное на проведение необходимых стране реформ. Особенно они опасалисьприхода к власти Юлии Тимошенко, предрекая в этом случае значительный рост цен на газ, импортируемый для нужд промышленности из России. Однако другое мировое рейтинговое агентство Fitch не стало тогда пересматривать ни рейтинги, ни прогнозы рейтингов Украины, что усиливало сомнения в объективности S&P. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что в странах СНГ Standard & Poor’s имеет лишь одно представительство, офис которого расположен в Москве. Вряд ли к этому нужно еще что-то добавлять…

Как видим, июньское решение S&P о снижении кредитного рейтинга для Украины имело не только негативное экономическое значение – очень кстати оно пришлось и для политических недругов правительства Тимошенко. Но, что очень интересно, эта история получила свежее интригующее продолжение.

Как сообщили в минувшую пятницу (именно в тот день, когда регионалы оконфузились в Верховной Раде с несостоявшейся отставкой правительства) некоторые отечественные деловые издания, агентство Standard & Poor’s извинилосьперед Минфином за снижение кредитного рейтинга Украины. А в пресс-службе министерства якобы подтвердили эту информацию и сообщили, что сейчас с агентством ведутся переговоры об объективности присвоения рейтингов и их возможном пересмотре.

Такой вот неожиданный поворот. Сейчас эксперты активно судачат, последует ли после извинения S&P перед Минфином повышение кредитного рейтинга Украины, или нет. И повлияют ли извинения агентства каким-то образом на доходность облигаций.

Однако очень важно и другое. А что, если бы Юлии Тимошенко не удалось склонить к лояльности парламентские фракции коммунистов и блока Литвина в пятницу? Ведь в этом случае среди веских причин ее отставки числилось бы и июньское решение о снижении кредитного рейтинга Украины агентством Standard & Poor’s, за которое оно теперь соизволило принести свои извинения? То есть, «ошибочка» зарубежных экспертов (коль скоро извиняются, значит, признают свою ошибку?!) могла, в принципе, дорого стоить нынешнему правительству?..

Михаил Маркелов