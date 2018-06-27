Экономические эксперты предрекают Украине тяжелые времена

Подпортило настроение правительству на прошлой неделе международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s. Оно хотя и подтвердило краткосрочные рейтинги Украины на уровне В по обязательствам в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг страны uaAA по национальной шкале, но снизило долгосрочный рейтингУкраины по обязательствам в иностранной валюте с уровня ВВ- до уровня В+ и долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте с уровня ВВ до уровня ВВ-. Причем, что интересно, среди причин снижения рейтингов S&P называет недостаточные меры по борьбе с инфляцией, в то время как в Украине в мае имело место существенное снижение темпов роста потребительских цен, и правительство объявило о заманчивых инфляционных перспективах на июнь.

Реакция премьер-министра Юлии Тимошенко на такое известие от S&P была довольно нервной. «Все это достаточно условные и субъективные вещи… Это не единственное рейтинговое агентство в мире», - заявила она, подчеркнув при этом, что результаты разных компаний очень часто существенно отличаются. Объективной же оценкой работы украинского правительства Тимошенко назвала высокие экономические результаты, достигнутые за 5 месяцев.

Надо сказать, что у Юлии Тимошенко есть причины с прохладцей относиться к реляциям о деятельности правительства под ее руководством от агентства Standard & Poor’s. Напомним, в апреле 2007 года, когда Президентом Ющенко было принято решение о роспуске Верховной Рады, данная международная компания пересмотрела прогноз рейтинга Украины со «стабильного» на «негативный». И тогда аналитики S&P высказали предположение, что в случае проведения в Украине досрочных выборов вряд ли будет сформировано правительство, ориентированное на проведение необходимых стране реформ. Особенно они опасались прихода к власти Юлии Тимошенко, предрекая в этом случае значительный рост цен на газ, импортируемый для нужд промышленности из России. Однако другое мировое рейтинговое агентство Fitch не стало тогда пересматривать ни рейтинги, ни прогнозы рейтингов Украины, и, возможно, в том числе это обстоятельство объясняет смысл намека Тимошенко о «результатах разных компаний».

Действительно, такие нелестные, в первую очередь, политические суждения экспертов S&P относительно персоны Юлии Тимошенко, да еще и становящиеся основанием для ухудшения финансовых рейтингов, выглядят, по меньшей мере, странно. В связи с чем требуется сказать несколько слов о самом агентстве и его деятельности.

Компания Standard & Poor’s образовалась в результате слияния в 1941 году двух корпораций: Standard Statistics и Poor’s Publishing Company. S&P присваивает рейтинги по международной шкале (по обязательствам в национальной и иностранной валюте), а для некоторых стран и по национальной шкале. Агентство использует национальные шкалы в Швеции, Франции, Канаде, Австралии, Мексике, Аргентине, Бразилии, на Тайване, в России (с 2001 г.), в Казахстане (с 2004 г.), и в Украине (с 2005 г.). Речь идет о кредитном рейтинге, выражающем мнение агентства относительно способности и готовности должника (эмитента) своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Эмитентами могут быть как правительства стран, так и компании, банки, предприятия жилищно-коммунальной сферы, страховые организации, фонды, в общем, все кто в процессе своей экономической деятельности берет в долг.

Согласно информации от представителей самой компании, в штате Standard & Poor’s сегодня насчитывается более 6,5 тысяч сотрудников, которые работают в офисах компании, расположенных в 22 стране мира; в их числе — более 1500 аналитиков.

Наконец, одна немаловажная деталь. В странах СНГ агентство имеет лишь одно представительство. Оно именуется представительством компании Standard & Poor’s в России и СНГ (20 аналитиков на постоянной основе), а его офис расположен в Москве. И возможно в связи с последним обстоятельством возникают сомнения в политической непредвзятости некоторых выводов агентства. Ведь если бы представительство S&P в СНГ располагалось не в Москве, а, скажем, в Киеве или Тбилиси, то не были бы в этом случае оценки агентства в отношении, в частности, Украины несколько иными?..

Кстати, претензии в части объективности рейтингов агентства S&P выражаются и правительствами других государств. Например, как недавно стало известно, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission – SEC), возможно, рекомендует запретить трем рейтинговым агентствам, в числе которых и Standard&Poor’s, консультировать инвестиционные банки по вопросам получения высоких рейтингов для ценных бумаг, обеспеченных активами. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники. SEC уже с прошлого года расследует деятельность этих кредитных рейтинговых агентств и стремится ликвидировать конфликт интересов между агентствами и инвестиционными банками, которые платят агентствам за присвоение рейтингов ценным бумагам. Новые рекомендации SEC могут также включать раскрытие информации о том, насколько точно рейтинги оценивали риск дефолтов.

В общем, у украинского правительства есть причины относиться к обнародованным недавно выводам агентства Standard & Poor’s с некоторой «осторожностью». Однако так уж совпало, на днях были оглашены неблагоприятные экономические прогнозы для Киева еще одной международной организацией. Точнее будет сказать, данные оценки касались нескольких государств, но среди них и Украина.

На прошлой неделе Всемирный Банк опубликовал доклад«Финансирование Глобального Развития» , в котором содержится вывод, что развивающиеся государства, которые наиболее активно занимают деньги на внешних рынках - среди них Россия, Украина и Казахстан - рискуют более всего пострадать от мирового финансового кризиса.

В докладе говорится, что в 2007 году объем прямых инвестиций в мире составил $1.7 трлн., из них $471 млрд. были получены развивающимися странами. Здесь лидерами стали Китай (получил $84 млрд.), Россия ($22 млрд.) и Бразилия ($16 млрд.), а в десятку крупнейших получателей прямых инвестиций также вошла Украина ($9.9 млрд., 9-е место). По объему же иностранных кредитов на первом месте оказалась Россия (российские фирмы получили $89.1 млрд.), а Украина замкнула первую десятку ($7.2 млрд.).

В связи с этим ВБ предупреждает, что государства, которые наиболее активно занимают деньги на внешних рынках (к их числу относятся Россия, Казахстан и Украина), должны быть особо осторожны, поскольку им может угрожать кризис ликвидности. В документе отмечено, что многие украинские компании зависят от иностранных инвестиций, и при этом они не понимают, что ситуация в мире очень изменилась. Вскоре многие зарубежные компании урежут свои вложения в Украину, и тогда это может очень негативно сказаться на развитии украинской экономики.

Конечно, это весьма тревожный сигнал для Украины от Всемирного банка, хотя относится он всего лишь к конкретной финансовой проблеме, не зависящей к тому же от украинского правительства. Но в конце прошлого года ВБопубликовал довольно объемный документ, в котором содержались рекомендации уже непосредственно украинскому правительству и прогнозы на случай их не выполнения.

Среди них содержались, в том числе, и пожелания ВБ в адрес будущего украинского правительства о необходимости торможения социальных расходов и увеличения возраста выхода на пенсию украинцев. При этом ВБ предупредил, что если к советам его экспертов не прислушаются, то в Украине прекратится экономический рост, а инфляционные процессы приобретут угрожающие формы. Но в условиях непрекращающихся в Украине де-факто избирательных кампаний никакое правительство, понятно, не станет выполнять данные рекомендации.

В эти дни обнародовал свой годовой отчетоб украинской экономике еще и Международный валютный фонд. В нем также сообщается о наличии в стране экономических рисков.

«Высокая инфляция и увеличение дефицита текущего счета платежного баланса отражают нестабильность на мировых товарных рынках при наличии высокого внутреннего спроса», - говорится в документе. МВФ обращает внимание украинских властей на рост кредитования на внутреннем рынке, включая кредитование в валюте, что в условиях высоких цен на жилье увеличивает риски. В отчете также подчеркивается, что неопределенность с перспективами экономического роста в Украине из-за мирового финансового кризиса требуют укрепления финансовой дисциплины.

Конечно, правительству Юлии Тимошенко сегодня есть что сказать о достижениях в экономике. Лишь во внешней торговле показатели не внушают оптимизма – негативное сальдо торговли товарами и услугами в I квартале 2008 года возросло в 2,8 раза, составив 3 854,7 млн. долл. Зато в мае продемонстрирован рекордный за 5 месяцев прирост реального ВВП (7,2%), с начала года наблюдаются превосходные показатели по поступлениям в бюджет и по росту прямых иностранных инвестиций. По поводу же роста цен Юлия Тимошенко на днях заявила о грядущей в июне даже дефляции на уровне 0,7%. Но всё это – текущая ситуация. А вот о перспективах украинской экономики зарубежные эксперты, как видим, в один голос говорят в минорных тонах. Впрочем, прогнозы перечисленных выше международных организаций по Украине сбываются далеко не всегда.

Юрий Глухов