УНИАН-Поддержка: Экологическая инспекция в Киевской области отказывается проверять лес на предмет стихийных свалок и неконтролируемых вырубок

«Основаниями для осуществления внеплановых мероприятий является обоснованное обращение физического лица о нарушении субъектом хозяйствования ее законных прав. Внеплановое мероприятие в этом случае осуществляется только при наличии согласия центрального органа исполнительной власти на его проведение», - пояснили в ведомстве.

«Для проведения проверки соблюдения требований природоохранного законодательства необходимо указать полное название субъекта хозяйствования, его почтовый адрес, код ЕГРПОУ для получения Государственной экологической инспекцией в Киевской области согласия центрального органа исполнительной власти на проведение проверки вышеуказанного субъекта. В другом случае осуществление внепланового мероприятия невозможно», - сообщают в Госэкоинспекции в Киевской области.

Ранее Департамент экологии и природных ресурсов Киевской областной государственной администрации также отказался проводить соответствующую проверку, ссылаясь на то, что подобные проверки не входят в компетенцию Департамента и порекомендовал УНИАН обратиться к Государственной экологической инспекции в Киевской области.

Напомним, жители села Козлов Переяслав-Хмельницкого района Киевской области обратились к УНИАН в рамках проекта «УНИАН-Поддержка» с жалобами на неконтролируемую вырубку окрестных лесов, появление в лесу огражденных неизвестными лицами участков, на которых возведены строения, напоминающие элитную базу отдыха и стихийные свалки мусора.

«Лес просто уничтожается. А это – ближайший крупный лес от Киева на восточном направлении. Там должен быть заповедник с рекреационными зонами. И нужно максимально сохранить то, что осталось, иначе на его месте останется голая степь», - считают они.

***Новый проект ведущего информационного агентства страны – «УНИАН-Поддержка» - создан, чтобы помочь украинцам в решении любых проблем. Проект не концентрируется исключительно на вопросах в плоскости «гражданин-власть», команда агентства готова помочь и в ситуациях обыденного характера. Каждый может обратиться в редакцию с проблемой, которая его волнует, даже если это недовольство составом Верховной Рады или нетрезвым электриком из ЖЭКа, или другими повседневными жизненными ситуациями.