Яценюк в Черновцах собирает деньги в кружку (добавлены фото)

На улице Главной в Черновцах черновицкий художник Анатолий ФЕДИРКО открыл символический памятник земляку – председателю Верховной рады Украины Арсению ЯЦЕНЮКУ.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия приняли участие народный депутат Украины, председатель творческого объединения «Последняя баррикада» Олесь ДОНИЙ, представители СМИ, прохожие горожане.

Так называемый памятник напоминает икону, на которой изображен сам А.ЯЦЕНЮК в детстве, в окружении девочек, одна из которых - сестра нынешнего спикера. Возле памятного знака прикована цепью алюминиевая кружечка, на которой написано: «Для пожертвований на развитие украинского парламентаризма». После открытия знака десятки горожан стали бросать монеты и купюры в кружечку.

По словам автора идеи А.ФЕДИРКО, ему приятно, что «его земляк возглавляет высший законодательный орган страны, однако до сих пор не нашел на родине должного почтения». «У меня возникла мысль увековечить господина ЯЦЕНЮКА в центре родного города именно таким образом. Однако пока наша Верховная Рада и спикер далеки от совершенства, я решил прибить рядом кружку для сбора пожертвований на развитие парламентаризма в Украине, потому что лучше, чем сам ЯЦЕНЮК, никто этого сделать не сможет», - сказал художник. Собранные средства, отметил А.ФЕДИРКО, ежедневно будут выниматься, и в конце каждого месяца передаваться в Верховную Раду.

Комментируя событие, депутат О.ДОНИЙ отметил, что с радостью принял приглашение А.ФЕДИРКО, поскольку давно знает его как «прекрасного провокационного художника». «Ирония и пародия это как раз суть украинской эстетики, и именно таким образом можно передать намного больше, чем другими средствами», - отметил депутат.

По словам О.ДОНИЯ, он как парламентарий воспринимает этот памятник как «смешное произведение искусства, которое не дает политикам слишком подниматься в небо и забывать, что они такие же простые люди, как другие граждане страны».

Фото УНИАН