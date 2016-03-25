Metrovka позволит агентствам отслеживать эффективность риэлторов онлайн

Сайт недвижимости Metrovka внедрил ряд функций, позволяющих риэлторам оптимизировать рутинную работу и достигать высоких финансовых результатов. Зарегистрировавшись на Metrovka, агенты получают доступ к статистике по каждому из выставленных объектов. Система анализирует каждое объявление и генерирует индивидуальные советы по их усовершенствованию. Подобная опция не имеет аналогов в Украине и позволяет достигать отличных результатов в процессе привлечения клиентов. Кроме советов умного сайта, риэлторы могут использовать дополнительные способы продвижения: размещение объявлений в ТОП, добавления метки Срочно и выделение золотым цветом.

В скором времени состоится запуск CRM системы для риэлторов. С ее помощью брокеры смогут отслеживать популярность объектов и получать аналитику по каждому из них. Агентства недвижимости, в свою очередь, получат возможность отслеживать эффективность работы своих сотрудников.

Риэлторы получат доступ к ряду полезных функций, среди которых и возможность вести календарь событий. Агентам больше не понадобиться вести дневник и записывать будущие встречи вручную. Расписание задач будет всегда под рукой в личном кабинете пользователя.

Чтобы брокерам и агентствам недвижимости не приходилось тратить время на размещение объявлений на других сайтах, в течение месяца Metrovka добавит функцию добавления объявлений на 25 сайтов-партнеров. У риэлторов, пользующихся сайтом, появится много свободных часов, которые можно потратить на заключение выгодных сделок.Параллельно Metrovka запустит собственный канал связи, позволяющий владельцам недвижимости, риэлторам и их потенциальным клиентам общаться через Telegram. В этом же мессенджере люди смогут изучать объявления на сайте Metrovka и подбирать себе подходящие варианты.

Преимущества Metrovka распространяются не только на риэлторов, но и на их потенциальных клиентов. Сегодня сайт имеет дружелюбный дизайн и умную сортировку объявлений. Подбирая объекты, искатели в первую очередь видят наиболее качественные объявления, а не только что добавленные. Система анализирует и проставляет оценки всем новым объявлениям, основываясь на картинках, описании, ценах и других важных параметрах.

Если вас заинтересует определенный объект и вы перейдете на его страницу, сайт сразу же посоветует похожие объекты рядом. Кроме этого, команда Metrovka внедрила уникальную для отечественного рынка функцию “Избранное”. Теперь, чтобы сравнить объекты, не нужно открывать несколько вкладок. Достаточно сохранить их в “Избранное”, и весь список будет доступен в любое время на отдельной странице. В ближайшем будущем у пользователей появится возможность сохранять поиск и получать уведомления в случае появления подходящих объектов. Команда Metrovka решительно настроена вывести сервис порталов недвижимости на новый уровень.