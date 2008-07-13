Луценко предупреждает: на юге стало больше патрулей ГАИ

Министерство внутренних дел Украины на летний период увеличивает количество патрулей ГАИ на автодорогах в южном направлении с целью усиления безопасности дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО журналистам во время вручения Департаменту ГАИ МВД Украины новых патрульных автомобилей, оснащенных камерами видеонаблюдения.

«Количество работников дорожно-патрульной службы должно быть увеличено, особенно в летний сезон, когда массово украинцы едут на юг Украины. Учитывая это, мы приняли решение о доукомплектации работниках дорожно-патрульной службы работниками других подразделений», - сказал министр.

Он объяснил, что, например, в составе патруля вместе с сотрудниками ГАИ будет или сотрудник «Беркута», или военнослужащий внутренних войск.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что в каждом регионе служба внутренней безопасности МВД будет контролировать ситуацию на дорогах с целью сделать невозможным вымогательство взяток и других злоупотреблений со стороны сотрудников ГАИ.

«Надеюсь, что работники ГАИ меня услышали и будут жить на одну зарплату. Мы будем обеспечивать и безопасность граждан, и их безопасность от возможного взяточничества», - отметил министр, объяснив при этом, что речь идет “не о количестве взяточников, а о том, чтобы нас услышали подчиненные, и в момент, когда мы вдвое увеличим патрули на дорогах к морю, чтобы не увеличились вдвое поборы на дорогах”.

Ю.ЛУЦЕНКО высказал убеждение в том, что стационарные посты ГАИ увеличивать не нужно, однако они должны «найти свою новую функцию, заключающуюся в помощи водителям, а не в тотальном контроле, как это происходило раньше, что фактически не влияло на дисциплину дорожного движения».