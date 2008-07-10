Хорошковский: таможня должна делать свое, а автоперевозчики свое

Кабинет министров утвердил порядок осуществления пропуска грузов, перемещаемых через госграницу Украины, в пунктах пропуска, размещенных на территории морских портов Украины, при контейнерных перевозках в прямом смешанном сообщении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Кабмине президент Ассоциации международных автоперевозчиков Леонид КОСТЮЧЕНКО.

По его словам, это одно из главных требований, которые перевозчики выдвигали к правительству.

Как пояснил глава Государственной таможенной службы Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, данный вопрос касается, в основном, Ильичевского и Одесского портов. Сейчас подписан совместный приказ с Минтранссвязи и Гостаможслужбой, который завизировал забастовочный комитет «АсМАП». И я считаю, что за 3-4 месяца все вопросы технологии, которые препятствовали свободному обороту автотранспорта в портах, будут сняты», - отметил он.

По словам В.ХОРОШКОВСКОГО, проблема заключается в том, что таможня должна обеспечить полный таможенный осмотр, при этом перевозчики не должны терять время. В тоже время происходят задержки при таможенном осмотре в портах, поскольку на сегодня там нет технологического транспорта. «А это означает, что перевозчик, который должен только забрать груз, выполняет роль еще и так называемой тележки. То есть, он вынужден стоять трое суток и ждать таможенный осмотр, теряя время», - отметил он.

Как сообщил В.ХОРОШКОВСКИЙ, Минтрансвязи взяло обязательство до 1 ноября этого года полностью обеспечить технологическим транспортом порты, чтобы перевозчики не выполняли роль тележек. «А мы (Гостаможслужба - УНИАН) на протяжении трех дней после того, как это сделает Минтранссвязи, обязаны разработать технологическую схему без привлечения водителей», - сказал он.