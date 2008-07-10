Европарламент: авиапассажир должен знать, за что платит

Европарламент обязал авиакомпании обнародовать все платежи, составляющие стоимость билета.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сессии Европарламента в Страсбурге.

Доклад Арунаса ДЕГУТИСА (группа либеральных партий, Литва) был поддержан большинством депутатов Европарламента (голосование проводилось путем поднятия рук).

В докладе отмечается, что авиапассажиры, как и пассажиры любого другого вида транспорта, имеют право на четкую и полноценную информацию о цене, которую они должны оплатить.

Предусматривается, что авиакомпании должны обеспечить информирование пассажиров об общей стоимости билета в любой форме, включая Интернет. При этом тарифы, предлагаемые желающим отправиться в путешествие, должны включать все налоги и сборы, которые известны на время публикации этих тарифов.

Депутаты также высказались за то, чтобы авиакомпании указывали в стоимости билета стоимость сборов на безопасность полетов или аэропортовую безопасность. Предусматривается, что это должно способствовать прозрачному использованию средств, назначенных на обеспечение безопасности, исключительно на эти вопросы.

Ожидается, что новые правила вступят в силу не позже, чем с начала 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Комитет по вопросам транспорта и туризма Европарламента одобрил проект доклада об обязательстве авиакомпаний обнародовать все платежи, которые входят в конечную стоимость билета.