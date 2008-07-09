Из-за цветения Днестра воду в Одессе дают только утром и вечером

Водоснабжающая компания «Инфоксводоканал» начала подавать воду в дома жителей Одессы по графику: с 6.00 до 10.00 и с 18.00 до 23.00.

„Вследствие внезапного зеленого „цветения” Днестра, где осуществляется водозабор, специалистам водопроводного хозяйства приходится в два раза чаще промывать огромные фильтры, которые забиваются микроводорослями, - сообщили УНИАН в пресс-службе «Инфоксводоканала». – Вот и возникают перебои в водоснабжении».

Собственная лаборатория компании способна проводить исследования питьевой воды только на соответствие ее ГОСТа. С учетом этого руководство «Инфоксводоканала» передало 8 проб днестровской воды в Институт биологии южных морей с просьбой провести в научной лаборатории их анализы, чтобы установить причины цветения и дать рекомендации практикам.

По мнению завотделом качества водной среды Института Сергея ДЯТЛОВА, для проведения исследований причин «цветения» Днестра гидробиологам понадобится не меньше 4-5 суток. Но уже ясно, что вследствие этого «аномального явления» качество подаваемой воды в жилые микрорайоны изменилось не в лучшую сторону. Обычно подобные явления наблюдаются в летнюю пору в закрытых водоемах, а не в реках.

Какие меры следует предпринять, чтобы уменьшить в ней количество микроводорослей, ученые-биологи намереваются высказать не раньше понедельника, 14 июля.