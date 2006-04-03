Почему Юля держит активистов в боевой готовности?

Неделя после выборов порадовала не только теплом, но и приятными переменами вокруг. Телевизор перестал показывать лица незнакомых мужчин и их подруг, обещающих изменить жизнь к лучшему, а с большинства биг-бордов исчезли улыбчивые политики. Недавно даже поймала себя на мысли, что перестала переключать рекламу во время фильмов, – ее стало интересно смотреть. Поэтому палатка с изображением задумчивой Тимошенко в центре одного из небольших городов Ивано-Франковщины удивила.

Сначала показалось, что он там стоит случайно. Но увидев энное количество портретов Юли на палатках по пути от Яремчи до Рогатина, заинтересовалась и попросила остановила машину.

- Что раздаете? – спрашиваю, подойдя к молодому агитатору.

- Подписи собираем.

- За что?

- За Оранжевую коалицию. Вы же поддерживаете создание Оранжевой коалиции в Верховной Раде? Паспорт есть? Тогда ставьте свою подпись, если еще не расписывались.

Мне эти слова показались неубедительными. Ведь я понимаю, что парламентская коалиция – это результат политических договоренностей между партиями-победителями. А Юли опять подавай “народное освящение” ее политического будущего.

Конечно, тысячи подписей, как и сотни собирающих их активистов – прекрасный людской ресурс для политического давления на “Нашу Украину”. Именно эта технология – не распущенный до конца Майдан наряду с письменными обязательствами Ющенко – позволили Тимошенко вырвать должность премьера у Порошенко в 2005 году. Сейчас письменных обязательств нет. Потому остается всенародное давление. Его организацией и занимаются активисты БЮТ на Ивано-Франковщине. И хотя галичане, как раз возвращавшиеся из церкви, не проявляли особой политической активности, несколько сот подписей парень из Рогатина успел собрать.