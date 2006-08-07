Игорь Ненько стал первым украинцем, переплывшим пролив Ла-Манш

Спортсмен Игорь НЕНЬКО стал первым украинцем, переплывшем пролив Ла-Манш.

Как передает Корреспондент.net , таким образом Украина вступила в неофициальный клуб стран, представители которых смогли преодолеть пролив вплавь.

Более 30 км в холодных бушующих водах Северной Атлантики проплыл И.НЕНЬКО в минувшую субботу. Он стартовал в 9.13 от английского побережья канала Ла-Манш и в 19.47 ступил на французскую землю.

Впервые Ла-Манш вплавь преодолел британский Мэттью Уэбб в августе 1875 года. До 2006 года более 6 тыс. человек пробовали повторить этот подвиг, однако до финиша дошли лишь 13% из них. Ныненешний рекорд, установленный в 2005 году, составляет 7 часов 3 минуты 54 секунд.

И.НЕНЬКО занимается водными видами спорта с 8 лет и является кандидатом в мастера спорта СССР. Он побеждал в 12-часовом заплыве в Берне в 2005 году, является призером Украины и участником Международного марафонского Забега мира в 2003 году.

Первое в истории СНГ покорение Ла-Манша И.НЕНЬКО планировал осуществить 30 июля. Старт перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. И хотя на заключительном этапе заплыва погода снова испортилась, И.НЕНЬКО успешно дошел до финиша.