Абрамович не оставит Чукотку

Роман Абрамович продолжит работу на Чукотке после отставки с поста губернатора. Инвестиционная компания "Миллхауз", управляющая активами Абрамовича, продолжит вкладывать деньги в различные проекты на Чукотке, также свою деятельность продолжат два благотворительных фонда, основанные бизнесменом, сообщил официальный представитель бывшего губернатора.

Роман Абрамович был освобожден от должности губернатора Чукотки 3 июля указом Дмитрия Медведева. Президент России удовлетворил прошение об отставке по собственному желанию, ранее поданное Абрамовичем.

Исполняющим обязанности губернатора Чукотки был назначен Роман Копин, ранее занимавший пост замгубернатора и начальника департамента по вопросам промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа.

Абрамович был избран губернатором Чукотки в 2000 году, в 2005-м переизбран на второй срок. Срок губернаторских полномочий Романа Абрамовича должен был истечь в 2010 году.

Лента.ру