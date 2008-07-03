Абрамович не оставит Чукотку

19:29, 03 июля 2008
Разное
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Об этом сообщил его представитель

Роман Абрамович продолжит работу на Чукотке после отставки с поста губернатора. Инвестиционная компания "Миллхауз", управляющая активами Абрамовича, продолжит вкладывать деньги в различные проекты на Чукотке, также свою деятельность продолжат два благотворительных фонда, основанные бизнесменом, сообщил официальный представитель бывшего губернатора.

Роман Абрамович был освобожден от должности губернатора Чукотки 3 июля указом Дмитрия Медведева. Президент России удовлетворил прошение об отставке по собственному желанию, ранее поданное Абрамовичем.

Исполняющим обязанности губернатора Чукотки был назначен Роман Копин, ранее занимавший пост замгубернатора и начальника департамента по вопросам промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа.

Абрамович был избран губернатором Чукотки в 2000 году, в 2005-м переизбран на второй срок. Срок губернаторских полномочий Романа Абрамовича должен был истечь в 2010 году. 

Лента.ру

 

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