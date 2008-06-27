В Киеве горело здание Национальной телекомпании

Ночью 26 июня в Киеве произошел пожар в одном из помещений 24-этажного здания Национальной телекомпании Украины по адресу: ул.Мельникова, 42.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в городе Киеве, в 2.20 в одной из комнат на 14-м этаже здания НТКУ сработал датчик пожарной сигнализации. Однако благодаря оперативному реагированию младшего инспектора пожарной части №36, которая на договорных основах осуществляет круглосуточную охрану здания телекомпании, спасатели МЧС быстро прибыли к месту события и ликвидировали возгорание.

По предварительным заключениям специалистов, повлечь пожар могло короткое замыкание электропроводки в комнате.