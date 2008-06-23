На территории Октябрьской больницы произошел оползень

Из-за сильных дождей в Киеве на территории Александровской (Октябрьской) больницы произошел оползень в районе начатого строительства.

Об этом пишет газета «Вечерние вести» от 23 июня (№114 (2035)).

По информации издания, ливни, которые несколько дней назад прошли в Киеве, привели к оползню глинистой массы со склона. Это произошло в том месте, где «Житлобуд» готовил площадку под строительство дома: там были срезаны деревья и снят слой грунта.

Врач Александровской больницы Андрей СКОРОХОД рассказал газете, что оползень разрушил опорную стену, которую в свое время установили застройщики, и ливневые потоки размыли стену 4-го отделения больницы. Пациентов из этого корпуса эвакуировали: частично выписали, а частично распределили по другим отделениям.

Сейчас пациенты, которые проходят лечение, в буквальном смысле слова живут в коридорах, пишет газета. "Нам никто ничего не говорит и не обещает. Приезжали комиссии, но опять-таки никаких выводов мы не знаем», - заявил А.СКОРОХОД.

По его словам, застройщики не предлагали свою помощь в востановлении корпуса, а территориально-медицинское объединение, которому подчинена больница, ничего пока не предпринимает.

Как сообщает газета, на место происшествия приезжали сотрудники МЧС. После обследования они приняли решение укрепить стену пострадавшего корпуса мешками с песком. Согласно прогнозам Гидрометцентра, в Киеве скоро снова ожидаются дожди, что может активировать оползень.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает восстановить сад на территории Октябрьской больницы Киева, где велось строительство жилого дома.

По данным первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА, 28 марта ООО "Финансово-строительная компания "Житлобуд" в одностороннем порядке приняло решение остановить строительство жилого дома по улице Шелковичной, 39/1-А в Киеве (на территории Октябрьской больницы).

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ остановил строительство жилого дома на территории этой больницы в связи с обнаруженными нарушениями, подписав соответствующее распоряжение от 31 марта.

По мнению депутата Киевского городского совета пятого созыва, врача Ольги БОГОМОЛЕЦ, запрет строительства на территории Октябрьской больницы нелегитимен до решения сессии Киевсовета. Но в связи с внеочередными выборами в столице (состоялись 25 мая) заседания Киевсовета не проводились.

В апреле Шевченковский райсуд Киева признал законным выделение «Житлобуду» земли площадью 0,06 га. на территории Александровской больницы решением Киевсовета от 10 июля 2003 г.