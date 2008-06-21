Наоми Кэмпбелл получила приговор за нападение на полицейских

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл приговорена к 200 часам общественных работ за нападение на двух полицейских в лондонском аэропорту Хитроу.

Ранее в пятницу Кэмпбелл признала себя виновной в нападении на стражей порядка.

В апреле этого года 38-летняя модель устроила скандал на борту самолета авиакомпании British Airways. Она разозлилась из-за потери сумок в новом терминале Хитроу, который в первые дни испытал сбои в системе обработки багажа. Кроме того, она назвала пилота самолета расистом.

Газета.ру