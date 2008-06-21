Наоми Кэмпбелл получила приговор за нападение на полицейских
00:50, 21 июня 2008Разное
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Супермодель признала себя виновной
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл приговорена к 200 часам общественных работ за нападение на двух полицейских в лондонском аэропорту Хитроу.
Ранее в пятницу Кэмпбелл признала себя виновной в нападении на стражей порядка.
В апреле этого года 38-летняя модель устроила скандал на борту самолета авиакомпании British Airways. Она разозлилась из-за потери сумок в новом терминале Хитроу, который в первые дни испытал сбои в системе обработки багажа. Кроме того, она назвала пилота самолета расистом.
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