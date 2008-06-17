"Кабельный вор" покусился на сигнализацию ГАИ

Наряд Государственной службы охраны задержал неработающего 43-летнего жителя Мариуполя, который пытался похитить телефонный кабель у городского Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГАИ.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области, МРЭО ГАИ находится под сигнализацией, выведенной на пульт централизованной охраны ГСО. Сигнализация и сработала, когда провод был обрезан. Группа задержания, оперативно прибывшая на место, заметила, что обрыв был произведен у "колодца" в земле, а сам телефонный кабель вел через крышу строящегося здания, которое располагалось рядом. Наверху и был обнаружен похититель, который скручивал свою добычу в моток.

Задержанный мужчина ранее был судим за хранение наркотиков, теперь он понесет наказание за кражу, отметили правоохранители.