Автоимпортеры надеются на Президента

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) надеется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО воспользуется правом вето в отношении закона, принятого Верховной Радой 3 июня, согласно которому в Украине восстанавливается 25-процентная пошлина на ввоз автомобилей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил президент ВААИД и ООО «Автомобильная группа «Кадиллак, Шевроле» Станислав ЩЕРБИНА.

Он напомнил, что после того, как Украина стала полноправным членом Всемирной торговой организации, таможенная пошлина на ввоз автомобилей, согласно подписанным соглашениям, была снижена с 16 мая до 10%.

«Согласно правилам ВТО, пересмотр налоговых обязательств Украины возможен, но только после консультации с ВТО. У нас все произошло абсолютно иначе. Верховная Рада большинством голосов приняла во втором чтении закон о возврате до 1 января 2009 года таможенной пошлины в размере 25% на ввоз автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2,2 л. То есть, на наиболее покупаемый класс автомобилей», - подчеркнул С.ЩЕРБИНА.

По его словам, в связи с принятием упомянутого закона уже получены жесткие предупреждения со стороны Евросоюза, США и Японии относительно нарушения Украиной правил членства в ВТО.

«ВТО также считает, что пересмотр пошлин на ввоз автомобилей, в том виде, в котором это сейчас происходит в Украине, недопустим», - отметил С.ЩЕРБИНА и добавил: «Я уверен, что Президент наложит вето на этот закон и пересмотра таможенных пошлин не произойдет».

Он также предположил, что в случае преодоления народными депутатами вето Президента закон будет направлен в Конституционный Суд как противоречащий тем обязательствам, которые приняла на себя Украина, вступая в ВТО. «Учитывая, что Конституционный Суд в Украине достаточно загружен работой, рассмотрение данного закона может затянуться на полгода. В результате это ничего хорошего не принесет, кроме вреда имиджу Украины», - считает С.ЩЕРБИНА.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Закон "О Таможенном тарифе Украины" (относительно приведения ставок ввозной пошлины в соответствие с уровнем, определенным графиком тарифных обязательств Украины по вступлению в ВТО на 2008 год).

В заключительных положениях устанавливается срок введения документа в действие - с 1 января 2009 года, кроме ставок ввозной пошлины по товарным группам 01-24, которые вступают в действие со дня вступления Украины в ВТО, за исключением товарных позиций по молоку и молочным продуктам, виноматериалам.

Таким образом, снижение ставок ввозной пошлины на легковые автомобили с 25 до 10% будет действовать с 1 января 2009 года.