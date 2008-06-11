На шахте в Горловке более 2 часов тушат пожар в угольном бункере
16:32, 11 июня 2008Разное
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Сообщение горноспасательной службы
На шахте им. Калинина (ГП "Артемуголь", г. Горловка Донецкой области) более двух часов горноспасатели тушат пожар в угольном бункере на поверхности.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, пожар возник в 13.05 в надшахтном здании ствола №3 – угольном бункере. Людей в зоне пожара не было.
В настоящее время горноспасатели ликвидируют пожар.
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