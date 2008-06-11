На шахте в Горловке более 2 часов тушат пожар в угольном бункере

На шахте им. Калинина (ГП "Артемуголь", г. Горловка Донецкой области) более двух часов горноспасатели тушат пожар в угольном бункере на поверхности.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, пожар возник в 13.05 в надшахтном здании ствола №3 – угольном бункере. Людей в зоне пожара не было.

В настоящее время горноспасатели ликвидируют пожар.