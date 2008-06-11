В центре Киева возле Золотых ворот горит дом
15:57, 11 июня 2008Разное
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Пожарные не могут приступить к тушению
В центре Киева возник пожар в нежилом доме, который находится у Золотых ворот на улице Золотоворотская, 15.
Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС Украины в г. Киеве, пожар возник в подвальном помещении.
Пожарные подразделения, которые прибыли на место происшествия, не могут приступить к тушению, поскольку в доме не отключено электричество.
Подразделения МЧС ждут сотрудников «Киевэнерго».
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