В центре Киева возле Золотых ворот горит дом

В центре Киева возник пожар в нежилом доме, который находится у Золотых ворот на улице Золотоворотская, 15.

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС Украины в г. Киеве, пожар возник в подвальном помещении.

Пожарные подразделения, которые прибыли на место происшествия, не могут приступить к тушению, поскольку в доме не отключено электричество.

Подразделения МЧС ждут сотрудников «Киевэнерго».