В Карелии спасли украинца, который заблудился и провел в лесу десять дней

В Карелии в среду, 2 августа, спасатели обнаружили гражданина Украины, который десять дней назад заблудился в лесу в окрестностях озера Новое Лоухского района республики.

Как передает РИА Новости, спасатели ежедневно прочесывали местность, однако найти заблудившегося не удавалось. Высказывалось предположение, что мужчина стал жертвой медведя, чьи следы были обнаружены в районе поисков.

Мужчину нашли всего в четырех километрах от места стоянки украинских туристов, вместе с которыми он приехал в Карелию.

По словам пострадавшего, ночью он вышел в лес и не смог найти дорогу обратно. Все это время он бродил по окрестным лесам, питаясь растениями.

Состояние здоровья 57-летнего мужчины удовлетворительное, заверили спасатели.