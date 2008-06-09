Жириновский запретил Украине вступать в НАТО, выводить флот и надеяться на золотой миллиард…

Кто к нам пришел по спутнику! Владимир Вольфович. Собственной персоной пожаловал на «Свободу слова». Его показывали по спутниковой связи. Помните, пару недель назад в Москву не пустили Каськива на НТВ, там у него с Жириновским должна была состояться дуэль. Но у Каськива русские таможенники в чемодане нашли кучу оранжевых свертков с революцией, которую он, негодник, хотел экспортировать в Белокаменную, - и отправили домой.

Савик Шустер решил не дать умереть теме и сам воспользовался российским весельчаком, официально назначенным российским оппозиционером. Украина может себе позволить слушать два часа антиукраинского текста. Вполне может, мы ведь не боимся экспорта авторитаризма и реанимации панславизма.

Про выступление… Что там сказать - Жириновский… Бросаемые откуда-то сверху слова. Таким же тоном он иной раз награждает российских журналистов банкнотами по пятьдесят долларов на своих пресс-конференциях. Он и обращается к ним: «Эй, подойди…» В этот раз риторика была понятна и прогнозируема. «Российский флот никогда не выйдет из Севастополя…», "Украина никогда не будет в НАТО!", «Не мы, а вы к нам едете на заработки…», «Планета не может обеспечить жизнь всем, только одному миллиарду, вы в этот миллиард не входите, потому что у вас нет энергетического ресурса. Или вы будете дружить с Россией, и тогда вы выживете, или тогда вас ждет судьба Польши, Болгарии, Венгрии…», «Мы никогда не оставим русских за рубежом, мы всегда их будем защищать»

Ну про золотой миллиард… На самом деле ,понятие и концепция золотого миллиарда, очень размыты. И простите, Владимир Вольфович, Россия тоже к нему не имеет пока никакого отношения. Она пока только продает ресурсы странам «золотого миллиарда». За доллары, как вы их называете, "грязные мятые зеленые бумажки". И прямой зависимости между наличием ресурса и принадлежностью к «золотому миллиарду» тоже нет. Поскольку ни у Германии, ни у Франции, ни у Италии нет своего энергетического комплекса. А что касается Польши. Я бы была не против прозябать, как поляки, которые благодаря разумной внешней политике и аграрным реформам обеспечивают сельхозпродукцией, простите, тот самый золотой миллиард. А в российских деревнях, чуть подальше от областных центров, народ ведь живет тем, что грибы и ягоды собирает. И вот вам прямое подтверждение: наличие ресурса, как в России, не обеспечивает достойного существования его народу, а способность разумно организовать хозяйство - обеспечивает, даже при отсутствии ресурса.

А теперь, ну я вас умоляю, как говорят ваши и наши олигархи. Ну давайте не будет говорить об украинских остарбайтерах. Ну повезло вам, что люди к вам едут из-за временных трудностей в своем отечестве. Ну, представьте, что выселили вы наших людей… Русские строить не будут... Какие вы там снизу в мировых рейтингах по алкоголизму, не помните? Так ведь все ваше строительство замрет. Или место украинцев займут кавказцы и китайцы. А так у вас ведь благодать: приезжаете на строительство очередной дачи, а там украинцы, все чисто, аккуратно, и все, что они от вас просят, кроме зарплаты: новый роман Улицкой и Акунина. Чем вам плохо? Наслаждайтесь, пока они в Европу поближе к золотому миллиарду не перебрались.

Насчет Черноморского флота – посмотрим.

А насчет защиты соотечественников, которых вы будете поддерживать. То вот Виктор Степанович внедряет-внедряет программу переселения соотечественников за рубеж, а уехало в Россию аж сто двадцать человек. Это все, кто чувствует себя вашими соотечественниками. А остальные просто подвержены мощной пропаганде. Кстати про пропаганду…

Программа периодически прерывалась включениями, например, из Крыма. Где Константин Затулин с Вадимом Колесниченко с трагическим видом и свечками в руках говорили, что они празднуют День рождения Пушкина, а в Крым ну никто (голос нардепов обеих стран звучал особенно драматически) – никто из украинской власти не приехал. В Крым никого, кстати, и не приглашали… Но украинские телеканалы от всей души день рождения всеми любимого поэта попраздновали, отыскали по всей западной Европе его прямых наследников и сделали репортаж. Эти прямые наследники, британские лорды и швейцарские интеллигенты, кстати, говорят, что их отцы и деды категорически запрещали им ехать в Россию. Им запрещали ехать в Советскую Россию, но и в современную они не особо рвутся. Вот и вся правда.

В студии сидело несколько интересных российских экспертов, и я не вижу причины, зачем было так паразитировать на Жириновском. Хотя в выслушивании этого всего есть плюс, учитывая уровень не поддержки зала его выступления, мы можем сказать, что именно такие шовинистические выступления помогают найти нам собственную идентичность.

Марина Лаптева